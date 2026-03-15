Forlì | 200 edifici da sacrificare per salvare il centro

A Forlì, un piano prevede di demolire 200 edifici e allagare un’area di 14 chilometri quadrati per salvare il centro storico. La proposta include la distruzione di alcune strutture e l’intervento su un’ampia porzione di territorio per preservare l’integrità dell’area centrale. La decisione riguarda un intervento di vasta portata che coinvolge diverse parti della città.

Forlì si trova di fronte a una scelta drastica: per proteggere il nucleo urbano, il piano prevede di sacrificare 200 edifici specifici e allagare controllatamente un’area di 14 chilometri quadrati. Le autorità hanno individuato quartieri non difendibili dove l’acqua dovrà essere incanalata strategicamente attraverso casse di laminazione sequenziali posizionate prima della città. L’emergenza climatica ha costretto i tecnici a ripensare la geografia fluviale locale, spostando gli argini del sistema formato da Montone, Ronco e Fiumi Uniti per guadagnare spazio utile in caso di piena. L’analisi strutturale rivela che i corsi d’acqua attuali non riescono a contenere nemmeno le piene con un tempo di ritorno di 50 anni, rendendo necessarie misure estreme come la tracimazione controllata su vaste aree pianeggianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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