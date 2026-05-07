Salvaguardia riccio di mare | Serve nuova legge regionale con più tutele

Un rappresentante ha sottolineato la necessità di aggiornare la legge regionale sulla tutela dei ricci di mare, evidenziando come la normativa attuale abbia rappresentato un passo importante nella protezione dell’ecosistema marino pugliese. La richiesta arriva in risposta alle esigenze di rafforzare le tutele e garantire una gestione più efficace e condivisa delle risorse marine. La proposta mira a rendere la legge più sostenibile e adattabile alle sfide attuali.

MESAGNE - “Abbiamo il dovere di rafforzare una norma che ha segnato un passaggio importante nella difesa dell’ecosistema marino pugliese, ma che oggi va aggiornata per renderla ancora più efficace, sostenibile e condivisa”. È quanto dichiarato dall’assessore regionale all’Agricoltura e allo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nuova legge regionale sul turismo: "Buona riforma ma serve più tempo"C’è un rischio nell’applicazione della nuovissima legge sul turismo ed a richiamare l’attenzione sul tema è stato il sindaco di Pienza Manolo Garosi. Nuova legge sul mare: più controllo e tutela per i marittimi? Cosa sapere La Camera approva il 29 aprile 2026 la legge di 37 articoli di Nello Musumeci. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Regione proroga la pesca dei ricci fino al 16 maggio, è polemica: Scelta inopportuna; Sant’Antioco, sindaco contro il prolungamento pesca dei ricci: Inopportuno; Senza vergogna, fino all’ultimo Riccio di mare. Ricci di mare, la Regione Puglia verso la proroga del fermo pesca fino al 2027L’assessore ha annunciato l’intenzione di presentare un disegno di legge per prorogare il fermo pesca fino al 2027. La proposta prevederebbe però alcune finestre regolamentate durante l’anno per ... giornaledipuglia.com Salvaguardia del riccio di mare, assessore regionale: Occorre migliorare la legge pugliese per tutelare mare, lavoro e legalitàAbbiamo il dovere di rafforzare una norma che ha segnato un passaggio importante nella difesa dell'ecosistema marino pugliese, ma che oggi va aggiornata per ... corrieresalentino.it Un cucciolo di riccio in campagna ... la sua presenza testimonianza di un ambiente sano grazie al nostro continuo impegno nella salvaguardia dell ambiente adottando tecniche di coltivazione biologiche e una corretta gestione dei nostri terreni - facebook.com facebook