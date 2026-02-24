Nuova legge regionale sul turismo | Buona riforma ma serve più tempo

La recente approvazione della legge regionale sul turismo ha generato preoccupazioni a causa delle sue tempistiche. Il sindaco di Pienza, Manolo Garosi, ha sottolineato che, sebbene la riforma sia positiva, servono più mesi per attuarla correttamente. La normativa introduce nuove procedure di autorizzazione che potrebbero rallentare lo sviluppo locale. La discussione si concentra ora sulla possibilità di ritardi nell’applicazione, creando tensioni tra operatori e amministrazione.

C'è un rischio nell'applicazione della nuovissima legge sul turismo ed a richiamare l'attenzione sul tema è stato il sindaco di Pienza Manolo Garosi. Dal primo luglio, in applicazione della legge regionale sul sistema turistico, potrebbero chiudere o essere costrette a riconvertire la propria attività 50 strutture ricettive oggi esistenti nel Comune come b&b, affittacamere, case vacanze, residenze storiche e locazioni brevi. L'annuncio in realtà è un tema che tocca tutto il territorio, così ricco di soluzioni turistiche differenziate. Interviene a sostegno di un rinvio Daniele Barbetti, Presidente regionale di Federalberghi e Confturismo-Confcommercio: "La nuova legge regionale sul turismo segna un passaggio importante: finalmente si afferma con chiarezza il principio che chiediamo da anni, 'stesso mercato, stesse regole'. 🔗 Leggi su Lanazione.it Trasporti, nuova legge nel mirino. Gli Ncc contro la riforma regionale: "Più sanzioni e costi. Ma solo per noi"La protesta degli Ncc si fa sentire. Legge regionale sul turismo. Confesercenti: "Fase nuova per gli affitti brevi"La recente decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso del Governo sulla legge regionale sul turismo segna un nuovo inizio per il settore degli affitti brevi.