Il 29 aprile 2026, la Camera ha approvato una nuova legge di 37 articoli proposta dall’ex governatore. La normativa introduce una nuova zona contigua tra 12 e 24 miglia e prevede misure di cassa integrazione per i pescatori marittimi. La legge mira a rafforzare il controllo e la tutela delle attività marittime e dei lavoratori coinvolti.

? Cosa sapere La Camera approva il 29 aprile 2026 la legge di 37 articoli di Nello Musumeci.. Nuova zona contigua tra 12 e 24 miglia e cassa integrazione per marittimi pescatori.. La Camera ha approvato definitivamente oggi, mercoledì 29 aprile 2026, il provvedimento di 37 articoli firmato dal ministro Nello Musumeci che ridefinisce la gestione delle acque italiane, introducendo la cassa integrazione per i marittimi della pesca e nuove norme sulla zona contigua. Il testo, passato con 149 voti favorevoli, 32 contrari e 63 astensioni, chiude un iter legislativo iniziato con i passaggi in Consiglio dei ministri di novembre 2024 e agosto 2025, mirando a una governance più integrata tra ricerca, turismo e sicurezza marittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova legge sul mare: più controllo e tutela per i marittimi

Full:Reborn in Qian Dynasty, I refused to quit studying and topped three major exams#drama

Notizie correlate

Animali in condominio: ecco come la nuova legge tutela i petLa tutela degli animali in Lombardia ha subito una trasformazione radicale, passando da una gestione frammentata a un quadro giuridico strutturato...

Pane fresco: nuova legge separa prodotti e tutela 72 impreseLa Commissione industria del Senato ha dato il via libera alla normativa che ridefinisce i criteri per il pane fresco, distinguendolo nettamente dai...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La nuova legge di riforma sul mare: rischio caos in laguna per il turismo; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Gazzetta Ufficiale, legge 50/2026: novità per pesca e marittimi; Nuovo lido fra Palese e Santo Spirito, assegnata la concessione: come sarà la spiaggia.

Coldiretti: bene Ddl Mare, ora attivare misure a sostegno marinerieRoma, 29 apr. (askanews) – L’approvazione definitiva in legge del ddl Valorizzazione della Risorsa ... msn.com

Dal turismo subacqueo alla Cig per i marittimi della pesca, in porto la legge sul mareVia libera definitivo della Camera al testo in 37 articoli ... msn.com

Trasparenza nel piatto: a Salerno il focus sulla nuova legge agroalimentare #analisieprospettive” #Coldiretti #COLDIRETTISALERNO #Trasparenzanelpiatto - facebook.com facebook

Regione: al centro la nuova legge elettorale x.com