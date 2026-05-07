Il governo ha approvato nuove linee guida per l'apertura di palestre dedicate alla prevenzione delle malattie croniche, tra cui il diabete. Queste strutture offriranno programmi di esercizio fisico specifici per chi ha già diagnosi di queste patologie. Saranno coinvolti professionisti specializzati nel guidare i percorsi di allenamento adattato, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle attività fisiche per i pazienti.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso alle palestre per chi soffre di diabete?. Chi guiderà i percorsi di esercizio fisico adattato per i malati?. Quali patologie saranno le prime a beneficiare dei nuovi protocolli?. Come verranno selezionate le strutture certificate per la prevenzione sanitaria?.? In Breve Percorsi iniziali per pazienti con diabete, ipertensione, dislipidemie e sindrome metabolica.. Collaborazione tra Asl, università di L'Aquila e Chieti-Pescara per monitoraggio medico.. Chinesiologi formati gestiranno attività adattate in ambienti controllati e certificati.. Dipartimento Sanità gestirà l'elenco regionale delle palestre abilitate per la prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute: ok le nuove palestre per prevenire le malattie croniche

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