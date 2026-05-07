Salute femminile | il nuovo biofeedback arriva al Consultorio di Carpi

Un nuovo metodo di biofeedback è stato introdotto presso il consultorio di Carpi, offrendo alle donne uno strumento in più per affrontare alcune problematiche di salute. Questa tecnologia permette di monitorare e migliorare la risposta del corpo a stimoli specifici, integrandosi con terapie già esistenti. Si tratta di un approccio che può supportare il trattamento di diversi disturbi fisici legati alla salute femminile, senza ricorrere a interventi invasivi.

? Cosa scoprirai Come può il bioback superare i limiti della ginnastica tradizionale?. Quali problemi fisici specifici risolve questa nuova tecnologia al consultorio?. Chi sono le professioniste formate per gestire questo nuovo percorso?. Perché questo investimento territoriale cambia la gestione delle cure locali?.? In Breve Partecipano Stefania Ascari, Tamara Calzolari, Giorgia Regnani e Sonia Gilioli alla consegna.. Tre ostetriche del Consultorio di Carpi sono già formate per l'uso del bioback.. Il dispositivo permette il monitoraggio muscolare in tempo reale tramite segnali sonori o visivi.. L'intervento riduce la necessità di spostamenti verso centri specialistici esterni al distretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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