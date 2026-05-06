Al Consultorio di Carpi un nuovo strumento per curare le disfunzioni del pavimento pelvico
Al Consultorio di Carpi dell’Azienda USL di Modena è stato donato un elettrostimolatore con sistema di biofeedback dal Rotary Club di Carpi. Lo strumento sarà utilizzato nell’ambulatorio ostetrico per trattare le disfunzioni del pavimento pelvico. La donazione mira a migliorare i servizi offerti alle donne che si rivolgono alla struttura. L’apparecchio rappresenta un aggiornamento per le attrezzature presenti nel centro sanitario.
Un importante passo avanti per la salute femminile e per la qualità dei servizi territoriali: il Consultorio di Carpi dell’Azienda USL di Modena ha ricevuto in donazione dal Rotary Club di Carpi un elettrostimolatore con sistema di bioback, destinato all’ambulatorio ostetrico per la.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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