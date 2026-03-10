Guardia medica di Mandello a rischio sindaci e Provincia si mobilitano contro il trasferimento

I sindaci e la Provincia si oppongono al possibile trasferimento della Guardia Medica di Mandello. La notizia circola da settimane e ha generato preoccupazione tra le autorità locali. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulla decisione, ma le discussioni continuano e si intensificano. La questione riguarda il futuro del servizio di emergenza sanitaria nella zona e la sua eventuale collocazione.

Fasoli: "Servizio importante per un bacino di 15 mila abitanti. Faremo ogni sforzo possibile per far sì che questo servizio possa essere mantenuto" Circola ormai da qualche tempo la notizia che il servizio di Guardia Medica possa essere spostato da Mandello. Il provvedimento si renderebbe necessario per garantire l'apertura della Casa di comunità a Bellano, intervento finanziato con i fondi Pnrr, destinato a tutto il territorio della sponda orientale del lago e che ha bisogno di una serie di servizi base sempre attivi e presenti, pena la perdita dei contributi. L'idea di chiudere il polo sanitario di Mandello non piace però nè ai cittadini, nè ai sindaci.