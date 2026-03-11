Guardia medica da Mandello a Bellano? Tre sindaci si mettono di traverso

Tre sindaci hanno espresso opposizione alla possibile decisione di spostare la guardia medica da Mandello del Lario a Bellano. La questione riguarda il trasferimento di questa struttura sanitaria, che potrebbe avvenire nel prossimo futuro. La proposta ha suscitato reazioni tra i rappresentanti dei Comuni coinvolti, mentre l’ente responsabile sta valutando le opzioni. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Mandello del Lario, 10 marzo 2026 – La guardia medica potrebbe lasciare Mandello del Lario e trasferirsi a Bellano. Destinazione: la nuova Casa di comunità finanziata con fondi del Pnrr, destinata a tutto il territorio della sponda orientale del lago, dove si concentreranno una serie di servizi di medicina di base, pena la perdita dei contributi. Ad avvertire della possibile perdita del servizio di continuità assistenziale di stanza a Mandello, sono i sindaci di Abbadia, Lierna e Mandello, che chiedono che la guardia medica non venga spostata. Il pericolo. "Pur sostenendo con forza ogni investimento che possa mantenere e portare la medicina ed i servizi sanitari sul nostro territorio allargato, non possiamo che segnalare la criticità di questa scelta – spiega a nome di tutti Riccardo Fasoli, primo cittadino di Mandello -.