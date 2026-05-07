Il Salone del Libro offre un'opportunità di viaggio gratuito rivolta ai giovani, con iscrizioni aperte fino al 12 maggio. Per chi viaggia da Aosta, vengono fornite informazioni sulla gestione logistica e sui dettagli pratici del trasporto. Dopo la scadenza del termine, rimarranno ancora alcuni posti disponibili per coloro che si iscriveranno successivamente. La possibilità di partecipare si rivolge a chi desidera visitare l'evento senza sostenere costi di viaggio.

? Cosa scoprirai Come funziona la logistica per il viaggio da Aosta?. Chi può approfittare dei posti rimasti liberi dopo il 12 maggio?. Dove si svolgeranno i laboratori creativi e di strategia?. Perché questa iniziativa punta a coinvolgere i piccoli borghi valdostani?.? In Breve Iscrizioni entro il 12 maggio per giovani tra 14 e 30 anni.. Partenza da via Garibaldi 7 ad Aosta con soste a Chatillon e Verrès.. Sabato 16 maggio laboratori di Francesca Marcoz e Simona Giovinazzo dalle 14 alle 18.. Domenica 24 maggio attività Familiadi presso il Parco Puchoz dalle 14 alle 18.. I giovani tra i 14 e i 30 anni hanno tempo fino al 12 maggio per iscriversi alla visita gratuita al Salone del Libro di Torino, prevista per domenica 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Libro: viaggio gratuito per i giovani entro il 12 maggio

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