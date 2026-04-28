Durante il Salone del Libro di Torino previsto per maggio 2026, la Regione Piemonte ha annunciato l'assegnazione di 3.000 voucher da 10 euro destinati ai giovani residenti nella regione. L'obiettivo dell'iniziativa è incentivare la lettura tra i più giovani, offrendo loro un contributo economico per l'acquisto di libri. La distribuzione avverrà in prossimità dell'evento, con dettagli su modalità e criteri di assegnazione ancora da comunicare.

? Cosa sapere La Regione Piemonte stanzia 3.000 voucher da 10 euro per i giovani residenti.. L'iniziativa sostiene la lettura durante il Salone del Libro di Torino nel maggio 2026.. La Regione Piemonte stanzia 3.000 voucher da 10 euro per i giovani residenti tra i 14 e i 21 anni in vista del Salone Internazionale del Libro di Torino, previsto dal 14 al 18 maggio 2026. L’iniziativa, che riprende il nome di Buoni da leggere, si inserisce nel contesto tematico della manifestazione torinese denominata Il mondo salvato dai ragazzini, un titolo che pone l’accento sulla responsabilità e sul ruolo delle nuove generazioni. Attraverso questa misura, l’amministrazione regionale punta a trasformare la lettura in un diritto accessibile, evitando che diventi un privilegio riservato a pochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Libro: il Piemonte regala 3.000 voucher ai giovani

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