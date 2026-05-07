Salone del Libro | la Valle d’Aosta crea la Sala della Montagna

Alla prossima edizione del Salone del Libro di Torino, la Valle d’Aosta presenterà per la prima volta la Sala della Montagna, uno spazio dedicato alle tematiche e alle pubblicazioni legate al territorio e alle sue caratteristiche. La nuova area sarà collocata al Lingotto e prevederà esposizioni di libri, incontri con autori e approfondimenti sulla cultura e le tradizioni locali. La creazione di questa sala rappresenta un’iniziativa ufficiale della regione per promuovere la propria identità.

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? Domande chiave Come cambierà l'approccio della Valle d'Aosta al Salone di Torino?. Cosa ospiterà concretamente la nuova Sala della Montagna al Lingotto?. Quali pubblicazioni esclusive sui castelli valdostani saranno disponibili per l'acquisto?. Perché la narrazione delle vette diventerà un ponte con il mondo?.? In Breve Evento si svolge dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere di Torino.. Spazio X74 ospiterà pubblicazioni sulla cultura dei castelli e sul MegaMuseo regionale.. Angolo dedicato alla seconda edizione del Premio letterario Valle d'Aosta.. Programma coordinato tra editori e istituzioni per valorizzare il patrimonio immateriale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Libro: la Valle d’Aosta crea la Sala della Montagna Notizie correlate Fontina: la battaglia della Valle d’Aosta per difendere l’eccellenza? Cosa sapere Il Consorzio della Valle d'Aosta tutela la produzione di Fontina DOP contro gli usi impropri. Montagna e tutela della risorsa idrica, 127mila euro per interventi in quattro comuni della Valle del SavioL’obiettivo è uno: promuovere politiche concrete per la tutela delle risorse naturali e la sicurezza del territorio montano, a beneficio delle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salone del Libro: con il Buono da leggere il Piemonte investe su giovani lettori e scuole; Salone del libro di Torino 2026, gli ospiti più attesi; Il Salone del Libro 2026 scommette sui giovani: cosa aspettarsi; Salone OFF 2026. Salone del Libro 2026, cosa fare a Torino: eventi da non perdereDal 14 al 18 maggio 2026, Torino ospita l’edizione della fiera Internazionale del Libro al Lingotto Fiere. Con il tema Il mondo salvato dai ragazzini, la manifestazione si presenta come un grande ... tg24.sky.it Salone del libro di Torino 2026, gli ospiti più attesiLa più importante fiera del libro e della cultura si prepara ad aprire i battenti con un'edizione ricca e varia. Da Alessandro Barbero a David Grossman, passando per le autrici romance, da Jovanotti a ... tg24.sky.it Il Consiglio regionale al Salone del Libro 2026 L’Assemblea legislativa piemontese rinnova la sua presenza alla kermesse con un ricco programma di eventi. - facebook.com facebook Gli eventi sul fumetto da non perdere al Salone del libro di Torino 2026: x.com