Fontina | la battaglia della Valle d’Aosta per difendere l’eccellenza

Il Consorzio della Valle d’Aosta si impegna a proteggere la produzione di Fontina DOP, contrastando gli usi impropri e garantendo la conformità alle norme di qualità. La tutela della denominazione coinvolge controlli e interventi legali per preservare l’autenticità del formaggio, che rappresenta un elemento distintivo della regione. La questione riguarda principalmente la difesa del marchio e delle pratiche di produzione riconosciute ufficialmente.

? Cosa sapere Il Consorzio della Valle d'Aosta tutela la produzione di Fontina DOP contro gli usi impropri.. La protezione del marchio salvaguarda i sette secoli di tradizione dei pastori alpini locali.. La Valle d’Aosta protegge l’identità della sua produzione lattiero-casearia più celebre, ribadendo che la vera Fontina nasce esclusivamente nei territori valdostani grazie a standard produttivi rigorosi e tradizioni secolari. Il termine viene spesso usato in modo improprio, paragonabile all’abuso del nome prosecchino per indicare qualsiasi bevanda con bollicine. Tuttavia, la denominazione di origine protetta garantisce un prodotto specifico, regolamentato da un Consorzio di tutela che utilizza come simbolo le montagne e lo slogan che punta sulla qualità elevata del prodotto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontina: la battaglia della Valle d’Aosta per difendere l’eccellenza Notizie correlate Niente metaldetector nelle scuole della Valle d’Aosta: il piano della Regione per gestire il disagio giovanileL'assessore Lavevaz esclude l'installazione di metaldetector nelle scuole della Valle d'Aosta, ritenendo gli istituti piccoli e facilmente... Stefano Poli, il docente della Statale di Milano morto travolto da una valanga in Valle d’AostaMilano, 23 febbraio 2026 – Fatale una valanga caduta in Valle d’Aosta: Stefano Poli, originario di Bergamo e residente a Pozzuolo Martesana, in...