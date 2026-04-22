Montagna e tutela della risorsa idrica 127mila euro per interventi in quattro comuni della Valle del Savio

Sono stati stanziati 127mila euro per interventi di tutela della risorsa idrica in quattro comuni della Valle del Savio. L’obiettivo è realizzare interventi concreti che garantiscano la sicurezza del territorio montano e la protezione delle risorse naturali, con un’attenzione particolare alle esigenze delle comunità locali e all’equilibrio ambientale della regione. Le somme saranno destinate a interventi specifici nei territori interessati.

L’obiettivo è uno: promuovere politiche concrete per la tutela delle risorse naturali e la sicurezza del territorio montano, a beneficio delle comunità locali e dell’intero ecosistema regionale. In questa direzione, l’Unione dei Comuni Valle del Savio rafforza il proprio impegno nella.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Convegno sull'acqua a Grottaminarda: dodici comuni irpini in dialogo sul futuro della risorsa idricaIl 1° aprile confronto tra istituzioni, scuole e operatori dedicato al valore dell'acqua e al ricordo del Prof. Unione Valle Savio, 830mila euro ai comuni montani per la sicurezza stradale: si parte dall'abitato di Alfero"La messa in sicurezza della rete viaria e la riqualificazione degli spazi urbani sono priorità assolute per garantire la qualità della vita dei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fondi per la montagna: l’Unione Valle del Savio investe oltre 830 mila euro; Sicurezza idraulica, Cesena Siamo Noi: Il Pai è necessario, ma così non basta. Serve una visione complessiva; Nuovo presidente, scavalcate le amministrazioni locali. Unione Valle Savio, nuovi interventi per la tutela della risorsa idricaUnione Valle Savio, nuovi interventi per la tutela della risorsa idrica Macfrut, il ministro Lollobrigida: Molto più di una fiera Liberazione, le celebrazioni a Cesenatico Irene Panzavolta. È di ... corrierecesenate.it Fondi per la montagna: l’Unione Valle del Savio investe oltre 830 mila euroRisorse regionali e statali per sicurezza stradale e riqualificazione urbana: a Mercato Saraceno una nuova area sosta ... forli24ore.it Fondi per la montagna: l’Unione Valle del Savio investe oltre 830 mila euro x.com Il dottor Marco Montalti è il nuovo direttore del Distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone. Succede a Paola Ceccarelli che ha assunto l’incarico di direttrice della Direzione assistenziale dell’Azienda sanitaria romagnola. Il professionista è stato present - facebook.com facebook