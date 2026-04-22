Montagna e tutela della risorsa idrica 127mila euro per interventi in quattro comuni della Valle del Savio

Da cesenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati stanziati 127mila euro per interventi di tutela della risorsa idrica in quattro comuni della Valle del Savio. L’obiettivo è realizzare interventi concreti che garantiscano la sicurezza del territorio montano e la protezione delle risorse naturali, con un’attenzione particolare alle esigenze delle comunità locali e all’equilibrio ambientale della regione. Le somme saranno destinate a interventi specifici nei territori interessati.

L’obiettivo è uno: promuovere politiche concrete per la tutela delle risorse naturali e la sicurezza del territorio montano, a beneficio delle comunità locali e dell’intero ecosistema regionale. In questa direzione, l’Unione dei Comuni Valle del Savio rafforza il proprio impegno nella.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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