Fiera della Palme una tradizione che si rinnova

La 405ª edizione della Fiera delle Palme si svolge a Melzo e propone un calendario ricco di eventi. Sono presenti il Villaggio delle Pro loco, un luna park, esposizioni, stand di street food, esibizioni sportive e musica diffusa. Tra le attrazioni, anche un volo in mongolfiera. La manifestazione si estende per diversi giorni e coinvolge varie aree della città.

Il Villaggio delle Pro loco, il luna park, esposizioni, street food, esibizioni sportive, musica diffusa e persino il volo in mongolfiera: programma ricchissimo per la 405ª edizione della Fiera delle Palme in corso a Melzo. Una manifestazione antica, sospesa tra radici profonde e sguardo al futuro, in una città che vive una fase di trasformazione, segnata anche dai cantieri dell’ex Galbani. L’appuntamento si conferma così come un ponte tra la tradizione e la Melzo che verrà. La lunga maratona durerà fino a domani. Tra gli eventi più attesi le esibizioni degli sbandieratori, performance di street art, baby dance per i più piccoli e il concorso canoro amatoriale "Una voce per le Palme". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiera della Palme, una tradizione che si rinnova Articoli correlati Caffè sospeso: in una caffetteria a Chieti si rinnova la tradizioneLa pratica del caffè sospeso - si ordina un caffè e se ne pagano due, con la seconda tazzina destinata a uno chi arriverà dopo - è un’usanza solidale... Leggi anche: Fiera del Disco numero 43, Il rito che si rinnova tra solchi e memoria Tutto quello che riguarda Fiera della Palme Temi più discussi: Ultime notizie dal tuo Comune! Melzo Notizie e l’inserto Fiera delle Palme 26 sono online; Street food festival a Melzo in occasione della fiera delle palme 2026; Tutto pronto per la 405esima Fiera delle Palme: inaugurazione, programma e le novità da non perdere; La Fiera della Domenica delle Palme a Monte San Savino. Torna la Fiera delle Palme a Mosciano, tradizione e territorioMOSCIANO SANT'ANGELO – Il Comune di Mosciano Sant’Angelo è lieto di annunciare il ritorno della Fiera delle Palme, in programma per domenica 29 marzo, dalle ore 8:00 alle 14:00, nel suggestivo scena ... ekuonews.it Street food festival a Melzo in occasione della fiera delle palme 2026Dal 27 al 29 marzo Tipico Eventi torna a Melzo in occasione della Fiera delle Palme 2026, quest’anno con il gustosissimo STREET FOOD FESTIVAL! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal ... milanotoday.it Fiera delle Palme Melzo ...La Pro Loco Vaprio c'è .... Piazza della Vittoria Stand Unpli facebook