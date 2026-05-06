Traslazione a Salerno delle reliquie di San Matteo | il Solenne Pontificale presieduto dall' Arcivescovo e la raccolta della Manna

Stasera alle 19 nella cattedrale dedicata a San Matteo e San Gregorio si svolgerà un solenne pontificale, con la partecipazione dell'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. L'evento segna la traslazione delle reliquie di San Matteo nella stessa chiesa. Durante la cerimonia, sarà raccolta anche la manna, una tradizione legata alla venerazione del santo. La manifestazione coinvolge vari rappresentanti religiosi e la comunità locale.

E' in programma stasera, 6 maggio, alle ore 19, presso la Cattedrale “SS. Matteo e Gregorio”, il Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, con la presenza del Capitolo Primaziale e dei parroci dell’intera città, in occasione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Solenne pontificale di San Gerlando, l’arcivescovo Damiano: “Sulle orme del patrono per evangelizzare il mondo digitale”L’olio che alimenta la lampada votiva è stato donato dalla comunità di Palma di Montechiaro che ha fatto realizzare un prezioso vaso raffigurante la... San Giovanni Rotondo, traslazione di Padre Pio: l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presenteIn occasione della traslazione del corpo di Padre Pio, svoltasi a San Giovanni Rotondo, durante la celebrazione eucaristica l’arcivescovo padre... Panoramica sull’argomento Si parla di: Anniversario della traslazione delle Reliquie di San Matteo 2026. Salerno, festa di San Matteo. Il lungo omaggio in cattedrale: «Rito di rinascita e speranza»Tutta Salerno in cattedrale per partecipare al solenne pontificale che oggi, alle 11, sarà presieduto dal cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore e, dal 2017 al 2024, vicario generale di ... ilmattino.it Salerno, processione di San Matteo: passa la linea delle paranzeConservare la tradizione, anche attraverso il passaggio in luoghi che nei decenni sono diventati simbolici, protagonisti della processione che il 21 settembre, in onore del Santo patrono Matteo, anima ... ilmattino.it