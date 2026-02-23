Open Day 2026 UniFortunato e Ssml | tre giornate dedicate al futuro dei giovani

L’Open Day 2026 di UniFortunato e SSML si tiene per far conoscere le opportunità formative ai giovani, attirando oltre 3.500 studenti da diverse regioni. Le tre giornate, dal 24 al 26 febbraio, si svolgono al Palazzetto dello Sport di Benevento e coinvolgono scuole superiori e famiglie. Durante l’evento, i partecipanti visitano gli stand e incontrano docenti e studenti per scoprire i corsi e le prospettive future. La manifestazione mira a facilitare le scelte dei giovani per il loro percorso accademico.

Promosse dall' Università Giustino Fortunato e dall'Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento (SSML), nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2026 si svolgeranno a Benevento, presso il Palazzetto dello Sport "PalaFerrara-La Peccerella" al Rione Ferrovia, le giornate di Open Days con la partecipazione di oltre 3500 studenti provenienti da Campania, Molise, Lazio e Puglia. Martedì 3 marzo, invece, saranno le sedi dell'Ateneo ed i Centri di Orientamento presenti in numerose altre città italiane ad accogliere le attività di orientamento; mercoledì 5 marzo alle ore 15.

