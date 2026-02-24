A scuola media con i coltelli nello zaino | scoperti cinque ragazzini

Cinque studenti sono stati trovati con coltelli nello zaino durante l’intervallo in una scuola media di Casalmaggiore. La causa è stata una verifica di routine da parte degli insegnanti, che hanno scoperto gli oggetti contundenti tra i libri e i quaderni. I bambini, tra gli 11 e i 13 anni, hanno ammesso di aver portato i coltelli senza un motivo valido. La scuola ha attivato le procedure previste per gestire la situazione.

Casalmaggiore (Cremona), 24 febbraio 2026 - Nello zaino insieme al panino o la merendina da mangiare durante l’intervallo in una scuola media anche la lama. Intervento dei carabinieri. Lo hanno scoperto i carabinieri su richiesta della dirigente scolastica, che ha segnalato il sospetto che alcuni studenti potessero avere coltelli. I militari sono intervenuti in una scuola media del territorio e hanno scoperto, dopo aver ispezionato zaini e giubbotti, che cinque ragazzi avevano con sé effettivamente altrettanti coltelli a serramanico di varie dimensioni che sono stati sequestrati. Azioni conseguenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Coltelli nello zaino e hashish in aula in una scuola superiore di BattipagliaLa Polizia di Stato ha trovato hashish nei bagni e in aula, oltre a un coltello nello zaino di uno studente in una scuola superiore di Battipaglia.

Bologna, studente a scuola con un machete nello zainoUn giovane studente di Bologna è stato fermato con un machete nello zaino.

