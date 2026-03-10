Nicola Gratteri tira in ballo anche Sal Da Vinci | Ma lui voterà No La frase in Tv scatena le polemiche | Basta fake news – Il video

Durante un intervento televisivo, Nicola Gratteri ha dichiarato che Sal Da Vinci voterà no al referendum sulla giustizia. La frase ha scatenato reazioni e polemiche tra gli utenti, con alcuni che hanno chiesto di fermare le fake news. A meno di due settimane dal voto, la situazione si è estesa anche al Festival di Sanremo, coinvolgendo questioni politiche nel contesto dello spettacolo.

A meno di due settimane dal ritorno alle urne, la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia finisce per coinvolgere anche il Festival di Sanremo. In particolare, il vincitore dell'ultima edizione, ossia Sal Da Vinci. «Mi creda, non ho visto Sanremo. Il titolo della canzone vincitrice è Per sempre sì? Però lui (Sal Da Vinci – ndr) ha detto che voterà No», dice il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso della trasmissione "In altre parole" in onda su La7. La polemica sui social. A rilanciare la clip è il Comitato "Sì Riforma", che sui suoi canali social scrive: «Il procuratore di Napoli Gratteri, dopo la fake news su Falcone, diffonde in diretta televisiva un'altra bufala: "Sal Da Vinci ha detto che voterà no".