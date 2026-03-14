Stasera, su Canale 5, va in onda la riproposizione del concerto di Sal Da Vinci intitolato “Stasera…che sera!”. L’evento è stato registrato sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli ed è trasmesso in prima serata. La trasmissione ripropone le esibizioni del cantante durante il concerto tenutosi in quella location.

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la riproposizione di 'Sal Da Vinci – Stasera.che sera!', il grande concerto evento di Sal Da Vinci, dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli. Insieme a Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, tra hit e classici della. L'articolo Sal Da Vinci – Stasera.che sera!, oggi in tv il concerto evento proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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