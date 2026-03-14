Sal Da Vinci – Stasera…che sera! oggi in tv il concerto evento

Da webmagazine24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, su Canale 5, va in onda la riproposizione del concerto di Sal Da Vinci intitolato “Stasera…che sera!”. L’evento è stato registrato sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli ed è trasmesso in prima serata. La trasmissione ripropone le esibizioni del cantante durante il concerto tenutosi in quella location.

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la riproposizione di 'Sal Da Vinci – Stasera.che sera!', il grande concerto evento di Sal Da Vinci, dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli.   Insieme a Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, tra hit e classici della. L'articolo Sal Da Vinci – Stasera.che sera!, oggi in tv il concerto evento proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Sal Da Vinci: la vittoria a Sanremo 2026 spiegata con i numeri, sera per seraLa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 raccontata attraverso dati, classifiche e svolte decisive: ecco come ha costruito il trionfo,...

Come ha fatto Sal Da Vinci a vincere Sanremo 2026, i risultati delle tre giurie sera dopo seraRivelati i risultati delle tre giurie di Sanremo 2026: ecco i dati sera dopo sera e come Sal Da Vinci è arrivato alla vittoria.

SAL DA VINCI STASERA, CHE SERA! - ANTICIPAZIONI EVENTO MUSICALE MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025 CANALE 5

Video SAL DA VINCI STASERA, CHE SERA! - ANTICIPAZIONI EVENTO MUSICALE MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025 CANALE 5

Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci Stasera che sera oggi in...

Temi più discussi: Sal Da Vinci - Stasera che sera, anticipazioni e scaletta ufficiale del 14 marzo; A Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli; Stasera che sera, il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5. La scaletta; Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a Stasera… che sera.

sal da vinci sal da vinci staseraSal Da Vinci - Stasera che sera, la sua sfida a Sanremo: scaletta ufficiale e De Martino cancellato su Canale 5Il concerto di Sal Da Vinci registrato a Napoli torna su Canale 5 sabato 14 marzo: ospiti, scaletta e momenti più emozionanti dello show. libero.it

sal da vinci sal da vinci staseraStasera in tv è sfida sanremese: Sal Da Vinci su Canale 5 vs Sanremo Top su Rai1Sfida post sanremese in prima serata, oggi sabato 14 marzo: su Rai1 chiuse Sanremo Top, su Canale 5 c'è Sal Da Vinci in concerto. style.corriere.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.