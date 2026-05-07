Sal Da Vinci lascia il programma | la decisione spiazza i fan

Da novella2000.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sal Da Vinci ha annunciato ufficialmente di aver lasciato il programma televisivo a cui partecipava. La scelta è stata comunicata attraverso i suoi canali social, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua partecipazione si era protratta per diversi mesi, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, molti dei quali avevano seguito il suo percorso nella trasmissione.

Sal Da Vinci ha deciso di abbandonare la carriera televisiva. Una decisione difficile ma necessaria per il cantante. Sal Da Vinci, dopo lo straordinario trionfo al Festival di Sanremo 2026, ha preso una decisione molto importante che riguarda la sua carriere. Il cantante ha scelto di abbandonare il programma televisivo che lo vedeva protagonista. Sal Da Vinci sta vivendo un periodo davvero incredibile per la sua carriera. Il suo trionfo al Festival di Sanremo lo ha portato a ottenere un grande successo, partito già grazie al singolo Rossetto e Caffè, e ora è tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano. L’artista ha scelto improvvisamente di abbandonare il programma che lo ha visto protagonista insieme a Fabio Esposito, tra conduzione, opinioni e racconti legati al mondo della pizza.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Sal Da Vinci si commuove a Sanremo 2026: standing ovation e applausi da brividi

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