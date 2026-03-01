Il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo è la rivincita nazionalpopolare che spiazza le élite

Al 76º Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha vinto la competizione musicale. La sua vittoria, ottenuta grazie al voto del pubblico, rappresenta un momento di riconoscimento per un tipo di musica e di racconto che si focalizzano su temi di amore e famiglia. La scelta del pubblico ha sfidato le aspettative di critica e pronostici, premiando un approccio tradizionale e melodico.

Delitto perfetto nazionalpopolare. A sorpresa, il successo di Sal Da Vinci al 76º Festival di Sanremo è una piccola grande rivoluzione copernicana. Il trionfo della famiglia tradizionale. La consacrazione dell'amore e della fedeltà coniugale. Nel posto che di solito celebra la fluidità, le famiglie arcobaleno, i nuovi diritti. Un verdetto inatteso, ma non per tutti. In un'intervista di oltre un mese fa, Antonio Ricci aveva detto che qualcuno gli aveva parlato di lui come vincitore «forse per bruciarlo». Sulla Verità, non più tardi di sabato, si era ipotizzato: «Pensa che cosa succede se, per caso, vince Sal Da Vinci». Uno smacco per la critica.