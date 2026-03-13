Sal Da Vinci a Cirò | concerto al 12 agosto

Il cantante Sal Da Vinci terrà un concerto a Cirò il 12 agosto, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026. L'evento sarà aperto al pubblico e si svolgerà nella località calabrese. La serata vedrà l'esibizione dell'artista con il suo repertorio musicale, attirando appassionati da diverse regioni e oltre i confini nazionali.

Sal Da Vinci trasformerà il suo trionfo al Festival di Sanremo 2026 in un evento musicale di portata nazionale e internazionale, portando la sua nuova stagione dal vivo direttamente nel cuore della Calabria. L'artista, vincitore con il brano Per sempre sì, ha già fissato una data precisa per il concerto a Cirò Marina, fissando l'appuntamento per il 12 agosto presso l'Arena Saracena. Questa tappa rappresenta non solo un ritorno alle radici, ma un ponte strategico tra il successo ottenuto sul palco dell'Ariston e le prospettive future, inclusa la rappresentanza italiana all'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. La programmazione del Krimi Sound Festival diventerà così il palcoscenico dove si intrecciano tradizione locale e ambizione globale.