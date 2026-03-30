Da Sanremo al Teatro delle Muse di Ancona, i biglietti per il concerto di Sal Da Vinci sono già in vendita. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026 e in vista della partecipazione all’Eurovision Song Contest con il brano “Per sempre sì”, il cantante annuncia nuove date in diverse regioni italiane, tra cui le Marche. La tournée prosegue con appuntamenti in Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna.

a prevendita dei biglietti partirà in esclusiva per Ticketone per 5 giorni da oggi, lunedì 30 marzo dalle ore 15.00 La Sal Da Vinci mania non si arresta: dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 e in attesa di vederlo rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci annuncia nuove date in Abruzzo, Campania, Marche, Puglia e Sardegna da aggiungere alla sua fittissima stagione dal vivo. L'artista napoletano si esibirà al Teatro delle Muse di Ancona il prossimo 9 novembre. Il tour offrirà al pubblico uno spettacolo pensato per valorizzare pienamente la dimensione live di Sal Da Vinci: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Da Sanremo al Teatro delle Muse, Sal Da Vinci in concerto ad Ancona: parte la prevendita dei biglietti

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