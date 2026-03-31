Escursioni borghi storici e tulipani | cosa fare nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta a Bologna e provincia

Il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta si avvicina e molte persone stanno pianificando le attività da svolgere nella zona di Bologna e provincia. Tra escursioni, visite ai borghi storici e l’osservazione dei campi di tulipani, ci sono diverse opzioni per trascorrere i giorni di festa. La regione offre spazi aperti e percorsi culturali per chi desidera approfittare di queste giornate di pausa.

Bologna, 31 marzo 2026 – Pasqua si avvicina. Cosa fare nell’imminente weekend che, per tradizione, si può passare con chi vuoi? Ecco una piccola guida ragionata. Camminata verso il santuario della Madonna di San Luca. Passeggiate fuori porta sui colli bolognesi. Se il tempo è buono, è tradizione non rinunciare ad una camminata verso il Santuario della Madonna di San Luca, percorrendo a piedi il tragitto che passa sotto i 666 archi del Portico più lungo del mondo che porta al Monte della Guardia. Escursione a Monte Sole e sulla Via degli Dei. Natura rigogliosa, paesaggi mozzafiato e tanti momenti di riflessione riserva l’escursione a Monte Sole di Marzabotto, secondo l’itinerario del Trekking sui Sentieri della Resistenza che si può effettuare il 6 aprile, giorno di Pasquetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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