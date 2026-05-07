Sagra di lavartis e della birra a Pombia | pranzi celtici archeologia e visite guidate

Pombia ospita la "Sagra di lavartis e della birra", una rassegna che unisce approfondimenti scientifici, rievocazioni storiche e gastronomia locale. Il programma, curato dalla Pro Loco, prevede conferenze sull'archeologia della birra, accampamenti celtici e itinerari guidati alla scoperta del.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Vivo in Sicilia. . Alla sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi scopriamo tante eccellenze tutte da gustare - facebook.com facebook