Sagra dell’Arancia a Scillato | nel weekend degustazioni a base di agrumi visite guidate e una mostra mercato

Nel fine settimana di maggio, il paese di Scillato ospiterà la 28esima edizione della Sagra dell’Arancia, un evento che ogni anno richiama numerosi visitatori. Durante le due giornate, saranno organizzate degustazioni di prodotti a base di agrumi, visite guidate alle aree del territorio e una mostra mercato dedicata ai prodotti locali. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività e stand espositivi lungo le vie principali.

Il comune di Scillato si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 28esima edizione della Sagra dell’Arancia, in programma il 9 e 10 maggio 2026. L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Primavera all'abbazia di San Martino delle Scale: nel weekend visite guidate e degustazioniFondata nel 1347 dall'abate Angelo Sinisio, anche se la tradizione vuole che risalga al sesto secolo, ai tempi di Papa Gregorio Magno, l'abbazia di... San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate con degustazioni in abbaziaCon l'arrivo della primavera è ancora più bello visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 25 aprile 2026; Sagre, feste e manifestazioni del weekend: 25-26 aprile 2026 regione; Cosa fare a Catania nel weekend 25 e 26 aprile; Eventi Catania 26 aprile 2026: cosa fare oggi. Scillato, tutto pronto per la XXVIII Sagra dell’AranciaIl comune di Scillato si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la XXVIII edizione della Sagra dell’Arancia, in programma il 9 e 10 maggio 2026. L’iniziativa è […] ... blogsicilia.it XII Sagra dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP a Centuripe (EN)Nello spazio di un intero weekend, da venerdì 24 a domenica 26 aprile, ritorna a CENTURIPE la tradizionale SAGRA DELL'ARANCIA ROSSA DI SICILIA, manifestazione che intende far conoscere e promuovere ... guidasicilia.it Le forme di caciocavallo Buona domenica da Maniace Sagra della ricotta e della provola - facebook.com facebook Domenica 3 maggio incontri, letture e laboratori nel programma della 78ª Sagra del Vino, con la biblioteca aperta al pubblico #Friuli #Pordenone #Cronaca #Cultura #Eventi x.com