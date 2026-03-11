Al Castello Carlo V visite guidate e laboratori per bambini tra storia e archeologia

Sabato 14 marzo, al Castello Carlo V di Lecce, si svolgono visite guidate e laboratori dedicati ai bambini, focalizzati sulla storia e sull’archeologia del sito. La giornata coincide con la celebrazione della Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la conoscenza e la tutela dei paesaggi italiani.

LECCE - Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare alla sua tutela.Per l’occasione il progetto di partenariato pubblico-privato “Open Castle”, insieme alla Direzione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Valle dei Templi e museo Griffo, weekend tra laboratori per bambini e visite guidateIl Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il museo archeologico regionale Pietro Griffo propongono un fine settimana dedicato...

Natale al Museo del Sale: laboratori per bambini, visite guidate, arte e presepiDurante la settimana di Natale il Museo del Sale di Cervia si trasforma in un luogo ancora vivo e accogliente, con un ricco programma di iniziative...

Contenuti utili per approfondire Castello Carlo

Temi più discussi: Al Castello Carlo V la mostra immersiva Il Giardino Segreto di Eva; L’universo femminile conquista il Castello Carlo V: arriva Il Giardino Segreto di Eva; Piano Days, maratona pianistica al Castello Carlo V con Oliver Kern e Alessandro Deljavan; De Chirico e Marini. Due maestri della storia dell’arte italiana.

Al Castello Carlo V visite guidate e laboratori per bambini tra storia e archeologiaIl castello visto dall'alto. LECCE - Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la cultura del paesaggio e ... lecceprima.it

Al Castello Carlo V la mostra immersiva Il Giardino Segreto di EvaDal 3 all’8 marzo 2026, l’Associazione Multitracce APS presenta la mostra immersiva Il Giardino Segreto di Eva ... ilcrotonese.it

Conservatorio di Musica "Tito Schipa"- Lecce. . Una prima giornata intensa, attraversata dalla musica e dall’energia delle note che hanno riempito la Sala Maria D’Enghien del Castello Carlo V, fino allo straordinario concerto di Oliver Kern. Nel video alcuni mo - facebook.com facebook