A Sabaudia si è tenuta una cerimonia in bianco con via mare per il figlio di Lorella Cuccarini. La sposa è arrivata al santuario a bordo di un'imbarcazione, mentre lo sposo è stato accompagnato all'altare da alcuni familiari. La celebrazione si è svolta con la partecipazione di amici e parenti, che hanno assistito alla cerimonia religiosa nel rispetto delle tradizioni.

? Cosa scoprirai Come è arrivata la sposa alla cerimonia nel Santuario?. Chi ha accompagnato lo sposo all'altare durante il rito?. Cosa ha deciso la coppia riguardo alla condivisione sui social?. Quale legame professionale unisce la nuova sposa alla suocera?.? In Breve Sposi Giorgio Capitta e Sole Galanti celebrano al Santuario della Madonna della Sorresca.. Invitati in abito total white e arrivo della sposa via mare a Sabaudia.. Partecipano i fratelli Chiara, Sara e Giovanni insieme a Lorella e Silvio Capitta.. La sposa Sole Galanti lavora come stylist per la suocera in programmi televisivi.. A Sabaudia, presso il Santuario della Madonna della Sorresca, Giorgio Capitta e Sole Galanti hanno celebrato il loro matrimonio in una cerimonia privata caratterizzata da un forte senso di intimità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabaudia, sì via mare per il figlio di Lorella Cuccarini: festa in white

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