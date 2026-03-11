Giorgio, il figlio di Lorella Cuccarini nato nel 2000, si sposerà con la sua compagna. La notizia delle imminenti nozze circola tra le indiscrezioni più recenti, senza conferme ufficiali. La coppia sembra pronta a compiere il passo, mentre i dettagli sulla cerimonia non sono ancora stati resi noti. La famiglia Cuccarini non ha commentato pubblicamente la notizia.

Fervono i preparativi in casa di Lorella Cuccarini: stando alle recenti indiscrezioni, il figlio Giorgio Capitta si appresta a convolare a nozze con la compagna Sole Galanti. Si tratta di un evento particolarmente significativo per la famiglia, essendo il primo matrimonio che coinvolge uno dei quattro figli della celebre cantante e insegnante di Amici. Sebbene i dettagli sulla data e sulla location della cerimonia rimangano ancora riservati, la notizia segna una tappa importante per il nucleo familiare, da sempre molto unito ma attento a preservare la propria privacy lontano dai riflettori del gossip. Il rapporto tra la futura sposa e la conduttrice appare già consolidato e improntato alla stima reciproca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lorella Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa: le indiscrezioni

Articoli correlati

Lorella Cuccarini, matrimonio in vista: si sposa il figlio Giorgio CapittaPer anni Lorella Cuccarini ha raccontato quanto la famiglia sia importante per lei e il centro di tutta la sua vita.

Lorella Cuccarini: il figlio Giorgio sposa la stylist SoleGiorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, sta per unirsi in matrimonio con la sua fidanzata Sole Galanti nei prossimi mesi.

Altri aggiornamenti su Lorella Cuccarini

Temi più discussi: Nozze in casa Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa: chi è la compagna e quali sono i rapporti con la suocera; Fiori d'arancio in casa Cuccarini, il figlio minore di Lorella si sposa. Chi è la fidanzata (e il rapporto speciale con Lorella); Lorella Cuccarini, è tempo di matrimonio: chi sposa il figlio Giorgio; Nozze in casa Cuccarini.

Sole Galanti, tutto sulla stylist di Lorella Cuccarini e presunta fidanzata del figlio GiorgioChi è Sole Galanti: biografia, lavoro, vita privata e presunto matrimonio con Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini. donnaglamour.it

Lorella Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa: chi è Sole Galanti e il rapporto con la futura suoceraIl figlio di Lorella Cuccarini, Giorgio Capitta, presto sposo della stylist Sole Galanti. Le indiscrezioni parlano di un matrimonio imminente e di un rapporto speciale tra nuora e suocera. La notizia ... baritalianews.it

Il figlio di #LorellaCuccarini, #GiovanniCapitta, si sposa Come riporta #GiuseppeCandela sul settimanale #Chi, Il figlio più piccolo, insieme alla gemella Chiara, della prof di Amici si sposerà tra qualche mese con la fidanzata #SoleGalanti. La ragazza lavora c - facebook.com facebook

Grazie al sì dei professori Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, Caterina va al Serale di #Amici25! x.com