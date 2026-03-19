lorella cuccarini il figlio giorgio capitta si sposa

Lorella Cuccarini ha annunciato che suo figlio, Giorgio Capitta, si sposerà prossimamente. La notizia è stata diffusa attraverso alcune indiscrezioni e conferma che il giovane, che è anche suo studente, ha deciso di unirsi in matrimonio. La coppia avrebbe già fissato le date e i preparativi sono in corso. La conduttrice e insegnante di Amici avrebbe condiviso la notizia con amici e conoscenti.

Giorgio Capitta ha scelto un percorso professionale lontano dai riflettori della tv: lavora come deejay con il nome d’arte Dymsa e mantiene un profilo social riservato, condividendo principalmente contenuti legati alla musica. La futura sposa, Sole Galanti, ha già un rapporto consolidato con la futura suocera: cura il look di Lorella Cuccarini nelle apparizioni televisive e durante i servizi fotografici. Le foto condivise sui social mostrano spesso le due insieme nei camerini e sul set, a dimostrazione di un legame di affetto e di stima reciproca. Non si conoscono ancora i dettagli sulla data e la location delle nozze, né particolari sulla storia d’amore della coppia, ma è certo che la cerimonia riunirà tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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