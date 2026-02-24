Strada tra Grisì e Camporeale chiusa dopo la frana la Città metropolitana | Sarà riaperta parzialmente

Una frana ha bloccato la strada tra Grisì e Camporeale, costringendo a chiuderla temporaneamente. La Città metropolitana ha annunciato che entro la fine della settimana sarà possibile una riapertura parziale. I lavori di messa in sicurezza sono in corso per ripristinare la viabilità e ridurre i disagi agli automobilisti. La situazione rimane sotto monitoraggio e si attendono aggiornamenti sulle modalità di riapertura.

Entro la fine di questa settimana la strada provinciale 30 “di Desisa”, lungo il collegamento tra Camporeale e Grisì, frazione di Monreale, potrà essere riaperta parzialmente al traffico. Ad annunciarlo è la Citta metropolitana, dopo l’avvio dei lavori e gli ulteriori sopralluoghi effettuati dai tecnici. Gli esperti dell'ex Provincia hanno effettuato un nuovo controllo al chilometro 9,100, nel tratto interessato dalla frana. Gli interventi già realizzati - in particolare la ricanalizzazione delle acque di scolo e le opere di drenaggio per eliminare l’acqua che aveva impregnato la strada - hanno consentito di migliorare le condizioni di stabilità dell’area. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una perdita di sottosuolo ha causato la chiusura della strada provinciale 30 tra Grisì e Camporeale.

Un cedimento sulla strada provinciale 30 tra Grisì e Camporeale blocca i soccorsi e crea disagi agli automobilisti.

