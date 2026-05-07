Il Napoli continua a essere al centro delle discussioni, con particolare attenzione alle decisioni sulla guida tecnica e alle possibili mosse di mercato. Recentemente, sono emerse dichiarazioni di un dirigente che ha commentato la situazione della squadra e le scelte dei tecnici. La questione sulla continuità o i cambi alla guida della squadra resta aperta, mentre si susseguono voci e speculazioni sul futuro immediato del club.

Il tema Napoli resta al centro del dibattito. Tra futuro della panchina, ipotesi di mercato e polemiche recenti, Sandro Sabatini è tornato a parlare ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione “Siamo Tutti Allenatori”. Il giornalista ha prima chiarito quanto accaduto dopo le sue ultime dichiarazioni, spiegando di aver risposto direttamente anche a molti messaggi ricevuti in privato: “I risvolti dopo il mio chiarimento a Radio Marte son stati molto positivi, ho risposto con un vocale a tutti i messaggi privati che mi sono arrivati, soprattutto a quelli che mi insultavano. Su 100 persone circa a cui ho risposto con 90 circa ho chiarito, i restanti mi continuano a dare della ‘munnezza’.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sabatini su Conte e Italiano: futuro Napoli aperto

Notizie correlate

Schira: «Se Conte va in Nazionale, Napoli su Italiano e Maresca»Schira: «Se Conte va in Nazionale, Napoli su Italiano e Maresca»"> Si accendono le prime ipotesi sul futuro della panchina del Napoli.

Conte su futuro Napoli: «Le prossime 11 partite sono decisive. Aggiornamenti su Anguissa e De Bruyne»In vista della sfida tra Napoli e Torino, si delineano i contorni della contestuale valutazione atletica e della gestione delle risorse in attesa di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Walter Sabatini: A Roma il calcio è diventato avanspettacolo. Napoli? Non credo che De Laurentiis voglia perdere Conte e Manna; Clemente Russo difende Sabatini: Sandro ama i napoletani, non patteggia per alcuna squadra. E' il miglior giornalista; Sabatini: Conte sta davvero esagerando. La reazione di Viviano; Milan-Juve deludente, Sabatini punge entrambe: Per fare bella figura servono mercati importanti.

Sabatini su Conte e Italiano: futuro Napoli apertoForzAzzurri.net - Sabatini su Conte e Italiano: futuro Napoli aperto Il tema Napoli resta al centro del dibattito. Tra futuro della panchina, ipotesi di mercato e polemiche ... forzazzurri.net

Sabatini: ADL proteggerà la sua struttura sportiva, Manna e Conte ne fanno parteWalter Sabatini, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ... tuttonapoli.net

Mi chiedete di Sandro Sabatini - facebook.com facebook

Sabatini: "Naturalmente, la prestazione del Milan va riferita ai suoi giocatori principali e anche all'allenatore" x.com