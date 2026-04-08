Si fanno strada le prime ipotesi riguardo al futuro della panchina del Napoli, con diversi nomi che vengono presi in considerazione. Le voci si concentrano su possibili cambiamenti in vista di prossimi sviluppi, mentre si attendono segnali ufficiali da parte del club. La situazione resta in evoluzione e le discussioni si concentrano su eventuali alternative e scenari futuri.

"> Si accendono le prime ipotesi sul futuro della panchina del Napoli. A rilanciare gli scenari è Nicolò Schira, giornalista, attraverso un post pubblicato su X. «ITALIANO E MARESCA IN PRIMA FILA» Secondo quanto scritto da Nicolò Schira su X: «Se Antonio Conte dovesse lasciare il Napoli per tornare in Nazionale, il Napoli valuterà Vincenzo Italiano ed Enzo Maresca». Due profili già noti e apprezzati per identità di gioco e prospettiva, entrambi in linea con una possibile evoluzione tecnica del progetto azzurro. «OCCHIO AI GIOVANI» Schira aggiunge anche altri nomi nella lista del direttore sportivo Manna: «Tra i giovani allenatori considerati possibili sostituti di Conte figurano anche Daniele De Rossi e Fabio Grosso». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Schira: «Se Conte va in Nazionale, Napoli su Italiano e Maresca»

In caso di addio di Conte, il Napoli si fionderà su Italiano: De Laurentiis è un suo estimatore (Schira dà la ferale notizia)Su Tuttosport: "Occhio pure al Milan: se Allegri dovesse farsi attrarre dalle sirene madrilene, i rossoneri potrebbero virare sull'attuale tecnico...

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Temi più discussi: Schira: De Laurentiis apre al doppio incarico per Conte, ma è fattibile in Italia?; Schira: Gravina verso l'addio, filtra il nome del nuovo presidente. Sogno Conte come CT; Schira: Conte: stipendio da 8 milioni più bonus. David e altri tre acquisti top; Schira: Il Napoli apre al doppio incarico per Conte! ADL è disposto a darlo in prestito.

Schira – Italiano, Maresca e due profili giovani. Le idee del Napoli qualora Conte lasciasse a fine stagioneVincenzo Italiano, Enzo Maresca più due profili giovani. Il Napoli studia vari allenatori qualora Conte lasciasse al termine della stagione ... mondonapoli.it

Schira sul futuro azzurro: Servono riforme vere, Conte e Mancini restano i favoriti per la panchinaIl giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, ha parlato del futuro ct dell'Italia sul suo canale Youtube, menzionando anche Antonio Conte tra i possibili sostituti di Gattuso. Di seguito le sue ... ilnapolionline.com

Schira: "#Napoli, #Italiano e #Maresca i profili valutati in caso di addio di #Conte" - facebook.com facebook

Schira rivela: "Due rinnovi dirigenziali in arrivo per il #Milan". La strategia di #Allegri #SempreMilan #calciomercato x.com