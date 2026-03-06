Conte su futuro Napoli | Le prossime 11 partite sono decisive Aggiornamenti su Anguissa e De Bruyne

Il tecnico del Napoli ha dichiarato che le prossime 11 partite saranno decisive per la squadra. Durante la conferenza stampa, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Anguissa e De Bruyne, senza entrare nei dettagli delle trattative. In vista della partita contro il Torino, ha annunciato che si stanno valutando le risorse a disposizione e la gestione degli atleti in vista dei prossimi impegni.

In vista della sfida tra Napoli e Torino, si delineano i contorni della contestuale valutazione atletica e della gestione delle risorse in attesa di otto o nove turni decisivi. Le parole del tecnico mirano a spiegare come la squadra intende orientarsi nelle prossime partite, mantenendo equilibrio tra rendimento immediato e predisposizione a lungo termine. Anguissa e De Bruyne restano in gruppo da una settimana: da valutare quanti minuti potranno essere impiegati. La mancanza di una precedente apparizione ufficiale complica le valutazioni, poiché sarebbe utile osservarli in una partita amichevole; tuttavia, se sono stati portati in panchina significa che sono disponibili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

