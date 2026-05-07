S-concerto in libreria

Sabato 9 maggio alle 21.30, una libreria di Roma ospiterà “S-Concerto”, un evento che combina musica e parola in modo non convenzionale. L'evento si svolgerà all’interno di una libreria, creando un’atmosfera informale e coinvolgente. Durante la serata, il pubblico potrà ascoltare performance che mescolano diversi generi e stili, in un momento che si presenta come un’esperienza libera e fuori dagli schemi tradizionali.

Sabato 9 maggio, alle 21.30, a Roma, presso Libreria Todomodo, prende vita “S-Concerto”, un evento che sfugge alle definizioni e si muove con disinvoltura tra musica e parola, tra ascolto e immaginazione, proponendosi come uno s-concerto libero, indisciplinato e felicemente fuori controllo in cui.🔗 Leggi su Romatoday.it I DESTROYED My Serato Library with Serato 4.0 Notizie correlate Rossomalpelo, Alessandro Cives e Nuccio Castellino in concerto alla Libreria TodomodoRossomalpelo, autore e voce capace di muoversi tra indie pop, narrativa e introspezione, porta sul palco quella sua cifra poetica che unisce... Concerto della Liberazione con un messaggio di Pace alla Libreria TodomodoSabato 25 aprile, dalle 16 in avanti, la città accoglie una nuova edizione del Concerto per la Festa di Liberazione 2026, intitolato “Liberi di... Contenuti di approfondimento Pappano in concerto a Roma, in libreria con l’autobiografiaSe si vuole comprendere il mondo musicale e personale di Antonio Pappano, bisogna tornare ai paesini: Epping, nella contea dell’Essex, e Castelfranco in Miscano, anfratto dell’Appennino campano, in ... ilfoglio.it Avion Travel, concerto in libreriaGli Avion Travel incontrano Paolo Conte, omaggiandolo con misura ed eleganza. Il gruppo presenterà il disco-tributo al cantautore astigiano con un esibizione alla Feltrinelli della Galleria Colonna ... ilgiornale.it