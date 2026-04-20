Concerto della Liberazione con un messaggio di Pace alla Libreria Todomodo

Sabato 25 aprile, a partire dalle 16, si terrà un concerto dedicato alla Festa di Liberazione 2026 presso la Libreria Todomodo. L’evento si intitola “Liberi di gridare la pace” e prevede un programma che combina musica, poesia e momenti di partecipazione civile. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni del giorno e coinvolge la comunità locale in una giornata dedicata alla memoria e al desiderio di pace.

Sabato 25 aprile, dalle 16 in avanti, la città accoglie una nuova edizione del Concerto per la Festa di Liberazione 2026, intitolato “Liberi di gridare la pace”, una lunga giornata aperta a tutti che intreccia musica, poesia e partecipazione civile.Fin dal pomeriggio il palco si anima con una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Rossomalpelo, Alessandro Cives e Nuccio Castellino in concerto alla Libreria TodomodoRossomalpelo, autore e voce capace di muoversi tra indie pop, narrativa e introspezione, porta sul palco quella sua cifra poetica che unisce... Leggi anche: Incontro con gli artisti alla Libreria Todomodo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Concerto per la Liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; 25 Aprile 2026: tutte le iniziative per il giorno della Liberazione nei Circoli Arci di Firenze e provincia. Musica e memoria per il 25 aprile: all’oratorio SS Magi il concerto del Corpo Bandistico LegnaneseIl concerto si svolgerà sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:30 all’oratorio SS Magi, in via Olmina 16. A dirigere il Corpo Bandistico Legnanese sarà il maestro Alberto R. Manzalini ... legnanonews.com 81° anniversario della Liberazione: il programma delle iniziative a Cervia e nelle frazioniCervia si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con un ricco calendario di appuntamenti che, da oggi e nei prossimi giorni, coinvolgerà ... ravennanotizie.it Al concerto per la festa della Liberazione a San Lazzaro si potrà cantare insieme a loro portando pure uno strumento - facebook.com facebook Albenga, il 25 aprile appuntamento con il tradizionale “Concerto della Liberazione” x.com