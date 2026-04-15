Rossomalpelo Alessandro Cives e Nuccio Castellino in concerto alla Libreria Todomodo

Alla libreria Todomodo si tiene un concerto con Rossomalpelo, Alessandro Cives e Nuccio Castellino. Rossomalpelo è un artista che si distingue per la sua capacità di mescolare indie pop, narrativa e introspezione, portando sul palco una cifra poetica caratterizzata da malinconia e ricerca interiore. Nel corso degli anni, ha attraversato vari ambiti come musica, teatro e scrittura, e ora si presenta con un repertorio che riflette questo percorso.

Rossomalpelo, autore e voce capace di muoversi tra indie pop, narrativa e introspezione, porta sul palco quella sua cifra poetica che unisce malinconia e ricerca interiore, frutto di un percorso che negli anni lo ha visto attraversare musica, teatro e scrittura, fino al recente ritorno a una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incontro con gli artisti alla Libreria Todomodo Firmacopie di Alessandro Barbero alla libreria GhibellinaLa Libreria Ghibellina Pisa ospiterà il firmacopie del professor Alessandro Barbero mercoledì 4 marzo alle ore 16:00.