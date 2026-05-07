Ryanair vuole vietare la vendita di alcolici in aeroporto | ci sono troppi ubriachi a bordo
Ryanair ha annunciato l’intenzione di vietare la vendita di alcolici nei propri aeroporti, citando un incremento di episodi di comportamento molesto da parte di passeggeri ubriachi. La compagnia ha segnalato che tali situazioni hanno portato a un maggior numero di ritardi e deviazioni dei voli. La decisione mira a ridurre i disagi e migliorare la gestione delle operazioni di volo. La proposta è attualmente in fase di valutazione.
Ryanair ha denunciato l'aumento di ritardi e deviazioni a causa dei comportamenti molesti dei passeggeri ubriachi. Per ridurre il fenomeno, dunque, chiede di vietare la vendita di alcolici nei bar dell'aeroporto nelle prime ore del mattino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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