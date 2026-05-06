Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi Ryanair chiede di vietare l’alcol negli aeroporti al mattino

Ryanair ha chiesto di vietare la vendita di alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli in partenza la mattina. La compagnia aerea ha segnalato un aumento dei dirottamenti causati da passeggeri ubriachi, sostenendo che il consumo di alcol prima delle partenze può contribuire a comportamenti rischiosi. La proposta mira a ridurre gli episodi di disturbo e migliorare la sicurezza negli aeroporti.

(Adnkronos) – Niente alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini. È la richiesta di Michael O'Leary, Ceo di Ryanair, nel tentativo di contrastare il comportamento aggressivo e l'ubriachezza dei passeggeri In un'intervista al quotidiano 'The Times', pubblicata oggi 6 maggio, il capo della compagnia aerea low cost irlandese ha affermato che il problema. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ryanair, “Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi”: la proposta della compagniaABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme della compagnia sui passeggeri ubriachi La compagnia aerea Ryanair lancia un nuovo allarme: il numero di voli... Ryanair, quattro voli dirottati in Sardegna causa nebbia: ritardi e disagi, attivati bus sostitutiviQuattro voli Ryanair sono stati dirottati in Sardegna, tra Cagliari e Alghero, verso Olbia.