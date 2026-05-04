Ucraina la Russia annuncia il cessate il fuoco per l’8 e il 9 maggio

Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i giorni 8 e 9 maggio, in coincidenza con il Giorno della vittoria, festività russa che ricorda la vittoria sulla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. La decisione riguarda le operazioni militari nel territorio ucraino e sarà valida durante questa finestra temporale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità russe.

Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del Giorno della vittoria, festività in cui in Russia si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Nell’annuncio, il ministero della Difesa russo precisa che la decisione è stata del presidente Vladimir Putin. “In conformità con la decisione del Comandante supremo delle Forze Armate della Federazione Russa, V.V. Putin, è stato dichiarato un cessate il fuoco per i giorni 8 e 9 maggio 2026, in occasione della celebrazione della vittoria del popolo sovietico nella Grande Guerra Patriottica”, ha riferito il ministero, come riportano le agenzie di stampa russe.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, la Russia annuncia il cessate il fuoco per l’8 e il 9 maggio Notizie correlate Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua... Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allarme Usa: ritardi nelle consegne armi causa conflitto in Iran. Raid russi su Sumy e Zaporizhzhia; Kiev accusa Israele: Compra il grano che i russi ci rubano; Ucraina, Zelensky annuncia nuova fase nell’uso di armi a lunga gittata; Kiev accusa: Israele acquista il grano rubato dai russi, non lasceremo correre. Ucraina, Mosca annuncia un cessate il fuoco per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismoIl ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Questo è il secon ... tg.la7.it Guerra Ucraina, Zelensky: In estate Putin deciderà se passare alla diplomazia. LIVEUn drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfilmovskaya, a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Fonti ucraine riferisco ... tg24.sky.it Ucraina: 25.000 robot terrestri per gestire la logistica al fronte x.com Nata dopo l’invasione russa in Ucraina del febbraio 2022, la Comunità politica europea – Epc, in inglese – è il tentativo di costruire un’Europa più ampia, senza nuovi trattati ma fondata su valori condivisi. Una piattaforma di dialogo flessibile che riunisce P - facebook.com facebook