Russia chiede alle ambasciate di evacuare Kiev a tempo debito

La Russia ha invitato le ambasciate straniere a Kiev a pianificare un'evacuazione rapida del personale e dei cittadini, in previsione di possibili attacchi di rappresaglia. La richiesta arriva nel contesto delle celebrazioni del 9 maggio, giorno della vittoria sulla Germania nazista, che l’Ucraina potrebbe interrompere. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’evacuazione.

Milano, 7 mag. (askanews) – La Russia ha esortato le ambasciate straniere a Kiev a garantire la “tempestiva evacuazione” del personale e dei cittadini prima di inevitabili “attacchi di rappresaglia”, nel caso l’Ucraina interrompa le celebrazioni per la vittoria sulla Germania nazista il 9 maggio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato da parte sua Mosca di aver ignorato la proposta di cessate il fuoco avanzata da Kiev. “Per tutto il giorno, a ogni ora, sono giunte segnalazioni di attacchi nelle nostre regioni: Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Sumy, Chernihiv, Zaporizhia e Kherson. La Russia non ha interrotto alcuna attività militare”, ha dichiarato nel suo videomessaggio serale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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