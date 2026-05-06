La Russia ha invitato le ambasciate straniere a prepararsi per evacuare rapidamente il personale e i cittadini da Kiev nel caso di un attacco russo alla capitale ucraina. La notifica è stata diffusa il 6 maggio 2026, in un momento di tensione tra i due Paesi. La Russia ha anche minacciato di adottare ritorsioni in caso di attentati ucraini previsti per il 9 maggio.

Roma, 6 maggio 2026 – La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la “tempestiva evacuazione” del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev in caso di un attacco russo sulla città. Lo ha dichiarato in serata il ministero degli Esteri di Mosca. In una nota indirizzata alle ambasciate straniere, la Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un "attacco di rappresaglia” sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca, e le ha esortate a “garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini, dalla città di Kiev”. Mosca...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Russia: “State pronti a evacuare tutte le ambasciate a Kiev”. Minaccia di ritorsione in caso di attentati ucraini il 9 maggio

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