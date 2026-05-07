Ruolo da GPS prima fascia sostegno | bisogna inserire tutte le scuole della provincia?

Da orizzontescuola.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 4 maggio 2026, Andrea Carlino ha intervistato Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica. Tra i temi discussi, si è parlato del ruolo da GPS prima fascia sostegno e della richiesta di inserire tutte le scuole della provincia in questa graduatoria. La conversazione si è concentrata sul processo di conferimento delle supplenze e sulle procedure relative ai docenti di sostegno.

Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, è stata affrontata una tema legato al conferimento delle supplenze. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle procedure delle 150 preferenze e della mini call veloce e sulle tempistiche previste. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, la scelta delle province

Video GPS 2026, la scelta delle province

Notizie correlate

Ci saranno assunzioni ADSS da elenchi regionali e prima fascia sostegno GPS 2026? Elenco con le graduatorie esaurite, ma bisogna aggiungere PNRR3Quali sono le reali possibilità di assunzione dagli elenchi regionali prima e poi dallo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia? Come possono...

Leggi anche: Ruolo da GPS sostegno prima fascia, la domanda si presenta a luglio. La risposta si avrà ad agosto

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ruolo da GPS sostegno prima fascia, la domanda si presenta a luglio. La risposta si avrà ad agosto; Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; PROCEDURA CONFERIMENTO SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2026/2027: IL MINISTERO FORNISCE UNA PRIMA INFORMAZIONE.

Ruolo da GPS sostegno prima fascia, la domanda si presenta a luglio. La risposta si avrà ad agostoQuesito pervenuto a [email protected] sulle assunzioni con nomina finalizzata al ruolo per l'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it

Ruoli sostegno estate 2026, quali possibilità hanno gli specializzati TFA inseriti in prima fascia GPS?Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo ... orizzontescuola.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.