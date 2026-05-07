Ruolo da GPS prima fascia sostegno | bisogna inserire tutte le scuole della provincia?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 4 maggio 2026, Andrea Carlino ha intervistato Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica. Tra i temi discussi, si è parlato del ruolo da GPS prima fascia sostegno e della richiesta di inserire tutte le scuole della provincia in questa graduatoria. La conversazione si è concentrata sul processo di conferimento delle supplenze e sulle procedure relative ai docenti di sostegno.