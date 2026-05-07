Rugby Serie A Èlite | nel weekend si disputano le semifinali

Nel fine settimana si svolgeranno le semifinali della Serie A Elite di rugby, dopo una pausa di una settimana. Le squadre si preparano per affrontare le partite decisive che determineranno le finaliste del torneo. Le gare si terranno in diverse località e coinvolgeranno le otto squadre di vertice del campionato, tutte pronte a mettere in campo le proprie strategie e forze per conquistare l'accesso alla finale.

La Serie A Elite entra nel suo momento più atteso. Dopo una settimana di pausa, il campionato italiano di rugby riaccende i riflettori sulle semifinali scudetto, con due sfide che promettono equilibrio, rivalità e grande intensità: da una parte il confronto tra Rugby Viadana e Valorugby Emilia, dall’altra l’ennesimo capitolo del derby d’Italia tra Petrarca Rugby e Rugby Rovigo Delta. Il format su andata e ritorno aggiunge ulteriore tensione a una corsa al titolo che, mai come quest’anno, sembra apertissima. Sabato 9 maggio si parte dallo Zaffanella, domenica 10 sarà il Plebiscito a ospitare il 186esimo confronto tra petrarchini e...🔗 Leggi su Oasport.it

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LYONS - VALORUGBY | Giornata 7 | SOLADRIA Serie A Elite | Highlights

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