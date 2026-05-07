Rublev sui campi del torneo di Roma | Mi stupirei se fossero eccellenti Di che parliamo?

Sul torneo di Roma, il tennista ha commentato che non si aspetta campi eccezionali, definendo le superfici come irregolari. Ha aggiunto di non trovare particolarmente eccitanti le condizioni dei campi, ma ha comunque espresso affetto per la città. La sua opinione sulle superfici si concentra sulla qualità del manto di gioco, mentre il suo apprezzamento riguarda l’atmosfera generale della capitale italiana.

Rublev critica i campi di Roma e del Roland Garros: "Terra rossa irregolare, ma amo la Città Eterna". Le dichiarazioni del tennista russo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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