Dopo droga e violenze la nuova trovata del Brasiliano per far parlare di sè | Mi candido a sindaco di Roma

Dopo aver affrontato accuse legate a droga e violenze, l'influencer noto come il Brasiliano ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Roma. Massimiliano Minnocci, che ha già avuto diversi problemi con la giustizia, afferma di essere determinato a portare avanti questa iniziativa. La sua scelta di candidarsi ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.