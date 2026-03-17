Dopo droga e violenze la nuova trovata del Brasiliano per far parlare di sè | Mi candido a sindaco di Roma
Dopo aver affrontato accuse legate a droga e violenze, l'influencer noto come il Brasiliano ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Roma. Massimiliano Minnocci, che ha già avuto diversi problemi con la giustizia, afferma di essere determinato a portare avanti questa iniziativa. La sua scelta di candidarsi ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.
Massimiliano Minnocci, influencer detto il Brasiliano con molti precedenti penali, si dice serio riguardo alla sua candidatura alle elezioni amministrative: "Non scherzo, sono pronto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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