Rubio tra diplomazia estera e futuro politico interno Il viaggio a Roma letto da LesserGmf

Da formiche.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segretario di Stato americano ha effettuato una visita a Roma in un periodo di tensioni tra gli Stati Uniti, l’Italia e il Vaticano. La visita è stata commentata da alcuni analisti, mentre le autorità locali e diplomatiche si sono incontrate per discutere di questioni bilaterali. La presenza del rappresentante americano si inserisce in un quadro di relazioni internazionali caratterizzate da alcuni contrasti e divergenze di posizione.

La visita a Roma del Segretario di Stato americano Marco Rubio  arriva in un momento di tensione tra Washington da una parte, e il governo italiano e il Vaticano dall’altra. Dopo settimane segnate da dichiarazioni controverse di Donald Trump, quanto il viaggio di Rubio potrà effettivamente impattare? Formiche.net ne ha discusso con Ian Lesser, distinguished fellow e consigliere del Presidente del German Marshall Fund. La visita di Marco Rubio sembra avere l’obiettivo di riparare una relazione danneggiata dopo gli attacchi di Trump a Meloni e al Papa. Quanto è grave questo danno? Si tratta di un semplice aggiustamento tattico o di qualcosa di più profondo? Il solo fatto che Rubio venga in visita sarà già utile.🔗 Leggi su Formiche.net

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