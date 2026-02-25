Lo Stato dell’Unione tra tradizione e polarizzazione Conversazione con Lesser Gmf
Nonostante sia stato il più lungo mai fatto sino ad ora, il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato ieri da Donald Trump non ha visto il Presidente degli Stati Uniti soffermarsi a lungo su questioni di politica estera, privilegiando invece questioni economiche o di carattere prettamente interno. Non è la prima volta che succede, anzi: come suggerisce il nome stesso, questo intervento è per sua natura molto vicino alla dimensione interna. Tuttavia, nel corso degli anni vari presidenti statunitensi, da Franklin Delano Roosevelt a George W. Bush, hanno posto una forte enfasi sulle dinamiche di politica estera, soprattutto in periodi di profonda instabilità nell’arena internazionale. E ieri, Trump si è limitato a menzionare “soltanto” la questione iraniana, e a menzionare en passant il Venezuela. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche:
Trump, il discorso sullo Stato dell’Unione diventa un autoelogio: ‘Con me l’America è più forte che mai’
Usa, Trump all'esame del Congresso con il discorso sullo stato dell'Unione. Dazi, Ucraina, immigrazione i temi
Temi più discussi: Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: temi e anticipazioni; Stato dell’Unione: attesa al Congresso per il discorso di Trump; Lo Stato dell’Unione secondo Trump, tra l’età dell’oro e la realtà che non vede; Trump nel discorso sullo Stato dell'Unione difende i dazi e sull'Iran: 'Mail il nucleare'.
Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’UnioneHa esaltato le sue politiche, descritto un paese «vincente» e in costante crescita economica, e aggiunto come sempre varie falsità ... ilpost.it
Stato dell’Unione 2026: tutte le bugie di Trump su dazi, economia e migrantiLa verifica i fatti del discorso sullo Stato dell’Unione 2026 del presidente Donald Trump, pronunciato martedì sera, in cui ha messo in evidenza il suo operato su economia, immigrazione e dazi. globalist.it
Donald Trump pronuncia il discorso sullo Stato dell’Unione più lungo della storia: economia, dazi bocciati dalla Corte Suprema, tensioni con i democratici e nuove minacce all’Iran #EuropeNews x.com
Prima seduta dopo il discorso del presidente Usa sullo stato dell’Unione. Le trimestrali di Workaday e Hp deludono il mercato. Rendimenti in lieve rialzo e il Dollar Index è piatto - facebook.com facebook