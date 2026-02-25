Lo Stato dell’Unione tra tradizione e polarizzazione Conversazione con Lesser Gmf

Nonostante sia stato il più lungo mai fatto sino ad ora, il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato ieri da Donald Trump non ha visto il Presidente degli Stati Uniti soffermarsi a lungo su questioni di politica estera, privilegiando invece questioni economiche o di carattere prettamente interno. Non è la prima volta che succede, anzi: come suggerisce il nome stesso, questo intervento è per sua natura molto vicino alla dimensione interna. Tuttavia, nel corso degli anni vari presidenti statunitensi, da Franklin Delano Roosevelt a George W. Bush, hanno posto una forte enfasi sulle dinamiche di politica estera, soprattutto in periodi di profonda instabilità nell’arena internazionale. E ieri, Trump si è limitato a menzionare “soltanto” la questione iraniana, e a menzionare en passant il Venezuela. 🔗 Leggi su Formiche.net

