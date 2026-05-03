Il segretario di Stato degli Stati Uniti arriverà a Roma giovedì e rimarrà fino a venerdì. Durante il soggiorno, avrà incontri con rappresentanti della Santa Sede e del governo italiano. Tra gli appuntamenti previsti, è confermata anche una visita al Papa Leone. L’arrivo segue un periodo di tensioni tra le parti, e rappresenta un tentativo di avvicinamento tra le istituzioni.

Un segnale positivo dopo le recenti tensioni. Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per un tour di incontri tra Santa Sede e governo. Lo scrive il Corriere della Sera che parla del tentativo di 'disgelo' delle relazioni bilaterali. Per Rubio è la terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all'inaugurazione delle olimpiadi invernali, con J.D. Vance, a febbraio. L'agenda romana di Rubio non è ancora chiusa. Prevede al momento tre incontri. Per prima cosa vedrà il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin. Il giorno dopo Rubio sarà dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e con lui lo stesso giorno vedrà a pranzo il ministro della Difesa Guido Crosetto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rubio a Roma, il viaggio del disgelo: incontrerà anche Papa Leone

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